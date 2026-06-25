Malore improvviso davanti alla tomba dei genitori: Stefano muore a 56 anni, forse ucciso dal caldo

Garlasco (PV) – Stefano Sant’Agostino, uomo di 56 anni commerciante e fratello dell’assessore comunale Francesco, si è accasciato a terra, forse per il caldo, al cimitero di Garlasco davanti alla tomba dei suoi genitori. I sanitari al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo quanto si è appreso dalle prime informazioni, la vittima non soffriva di pregressi problemi cardiaci. Saranno ora ulteriori accertamenti a stabilire in che misura il caldo asfissiante di questi giorni abbia potuto provocare il malore risultato fatale.