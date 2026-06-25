Tranciano i cavi per rubare il rame: treni bloccati tra Malpensa e Novara

Milano – Un tentativo di furto di rame blocca i treni per Malpensa, Gallarate e Novara. Nella notte tra il 24 e il 25 Giugno, alcuni ladri hanno tranciato i cavi dell’infrastruttura ferroviaria all’altezza di Sacconago. Il danneggiamento ha causato la disconnessione immediata dei sistemi di gestione della circolazione. Il servizio è attualmente sospeso nelle tratte comprese tra Busto Arzizio e Malpensa e tra Busto e Novara. I tecnici sono al lavoro dalle due di stanotte per riparare i gravi danni alla rete e consentire il ripristino del servizio. I passeggeri diretti all’aeroporto e nelle altre località coinvolte possono verificare gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione dei disagi e lo stato dei singoli treni consultando la pagina ufficiale di Trenord.