Treno partito da Brescia in direzione Milano bloccato per ore senza aria condizionata

Milano – Odissea lungo i binari oggi per i circa 200 passeggeri di un treno regionale partito da Brescia e diretto a Milano Centrale rimasto bloccato per ore senza aria condizionata fra le stazioni di Milano Lambrate e Milano Centrale. Il trasbordo tuttavia, secondo quanto ricostruito, è stato possibile solo dopo le 17.30 quindi dopo oltre due ore dal sopraggiunto guasto, in una giornata in cui si sono toccati nella zona di Milano oltre i 36C. Dopo il trasbordo i viaggiatori sono stati portati alla stazione di Milano Lambrate dove era presente personale di assistenza di Trenord con bottiglie d’acqua. Per alcune persone è stata richiesta anche la presenza di personale sanitario, giunto in stazione con diversi mezzi allertati dalla Centrale del 118, per garantire assistenza, complici le conseguenze dell’afa in uno dei momenti più caldi della giornata.