Annunciato il nuovo Diretto Tecnico della Novese: sarà Marco Aceto

Novi Ligure (AL) – Marco Aceto è il nuovo direttore Tecnico della Novese. Dirigente di consolidata esperienza nel calcio dilettantistico piemontese, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi in diverse realtà del territorio, distinguendosi per capacità organizzative, programmazione e valorizzazione dei giovani. Tra le tappe più importanti del suo percorso, le sette stagioni al Trino, accompagno il club dalla terza categoria fino all’Eccellenza, e la recente promozione in Eccellenza conquistata lo scorso campionato con il Casale. Alla Novese lavorerà a stretto contatto con la dirigenza e mister Camussi, coordinando l’intera tecnica e contribuendo allo sviluppo del progetti sportivo biancoceleste.