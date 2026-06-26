Contrasto allo spaccio di droga: un arresto nel quartiere Borgo Vittoria

Torino – Nei giorni scorsi, un altro arresto della Polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno accertato un’attività di spaccio presso l’abitazione di un cittadino di quarant’anni, originario del Ruanda, nel quartiere Borgo Vittoria. Dopo aver monitorato i continui spostamenti dell’uomo, gli agenti lo hanno fermato e identificato mentre usciva dall’ufficio, procedendo subito alla perquisizione dell’abitazione. All’interno di un giubbotto sono stati rinvenuti quattro dischi di crack e vari involucri termosaldati contenuti cocaina, per un peso complessivo di circa 130 grammi di sostanza stupefacente, oltre a un bilancino di precisione. Inoltre nella camera dia letto, sono stati rinvenuti 1600 euro di denaro contante, ritenuti provento dell’attività illecita.