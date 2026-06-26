Famiglia investita in Piazza Massena, un ferito grave in ospedale

Genova – Una famiglia composta da tre persone – madre, padre e figlia – è stata investita da un’auto Giovedì pomeriggio in Piazza Massena, a Cornigliano. È successo intorno alle 18. Stando alle prime informazioni marito e moglie di circa settant’anni stavano attraversando la strada con la figlia quando è sopraggiunta l’auto che li ha travolti. A rimanere ferito in modo più grave il marito, soccorso dai Vigili del Fuoco e subito affidato alla Croce Bianca di Cornigliano per il trasporto all’ospedale San Martino. Gli è stato assegnato un codice rosso, quello di maggiore gravità. Anche la moglie e la figlia sono rimaste ferite, in modo meno serio. Entrambe sono state accompagnate al San Martino, la prima in codice giallo, la seconda in codice verde. L’automobilista incolume , ha rifiutato le cure mediche. Sul posto la polizia locale per i rilievi, la strada è stata chiusa e poi riaperta senso alternato intorno alle 20.