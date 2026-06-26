Fermato un ragazzo di 19 anni per l’omicidio dell’interprete Roberto Guerrino: bloccato in stazione con le valigie

Milano – La svolta nelle indagini sull’omicidio di Roberto Guerrino è arrivata nella serata di Lunedì 22 Giugno, sulla banchina della stazione ferroviaria di Melzo, nell’hinterland milanese. I carabinieri della compagnia di Milano Duomo e del Nucleo investigativo del comando provinciale hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un ragazzo di 19 anni, di origini marocchina. Il giovane è accusato di essere il presunto responsabile della morte dell’interprete, trovato senza vita lo scorso 13 Giugno con numerose ferite alla testa all’interno del suo appartamento in via Oxilia, a Milano. Sulle tracce del giovane gli investigatori sono arrivati al termine di serrate indagini che hanno analizzato ore di registrazioni degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati. Le immagini estrapolate avrebbero ripreso il percorso del ragazzo da via Oxilia fino a Melzo. Sviluppando i fotogrammi del luogo del delitto gli investigatori sono riusciti a mappare a ritroso tutti gli spostamenti del ragazzo, seguendo le sue tracce fino a Melzo. I Carabinieri hanno individuato anche un ragazzo di 17 anni, che il giorno dell’omicidio si trovava in compagnia del principale indiziato. La sua posizione è al vaglio della procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, che dovrà valutare il suo eventuale coinvolgimento nella vicenda.Il fermo del 19enne è stato convalidato mercoledì 24 giugno.