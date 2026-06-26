Fiamme di sterpaglie lungo la ferrovia a San Michele: sospesa la circolazione dei treni tra Alessandria e Valenza

Alessandria – Vigili del Fuoco al lavoro nel tardo pomeriggio per domare un incendio di sterpaglie divampato lungo la massicciata ferroviaria all’altezza di San Michele, alle porte di Alessandria. Le fiamme, partite dalla vegetazione in prossimità dei binari stanno interessando anche sterpaglie vicino al tratto della tangenziale di Alessandria che porta in direzione Casale Monferrato. A causa dell’incendio è stato sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Chivasso – Alessandria nel tratto compreso tra Alessandria e Valenza, per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza. La sospensione sta provocando disagi ai viaggiatori, con possibili ritardi e cancellazioni dei collegamenti.