Frontale tra un’auto e una moto a La Spezia: morti il centauro e il cane, grave l’automobilista

La Spezia – Dramma in via Camposanto a La Spezia, dove questa mattina un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente a pochi passi dall’entrata del cimitero Boschetti. Un impatto devastante, inutili i tentativi di rianimazione sul motociclista: l’uomo. di 35 anni, è deceduto poco dopo. È morto anche il cagnolino che viaggiava nello zaino del centauro. Soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale l’uomo alla guida dell’auto, di 55 anni. È successo qualche minuto prima delle nove del mattino. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, a cui ora spetta il compito di ricostruire l’accaduto.