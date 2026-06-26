Il presidente Barani conferma anche per il prossimo anno la punta Modou Diop

Alessandria – Il presidente Antonio Barani conferma la punta dei grigi della scorsa stagione, Modou Diop, che continuerà ad indossare la stessa maglia anche il prossimo anno in serie D. L’attaccante senegalese, classe 1992, nella sua carriera conta quasi 200 presenze in serie D, e oltre 20 anche in C, e in tutte le annate ha sempre lasciato il segno, da grande opportunista dell’area piccola, ma anche con una enorme generosità al servizio della squadra. Nella sua prima stagione in maglia grigia 28 presenze e 9 gol in Coppa, una continuità di rendimento ai massimi livelli che è un biglietto da visita molto importante per il presente e il futuro, per Modou e i grigi.