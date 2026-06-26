Incidente sulla A26 tra Ceva e Millesimo: muore centauro di Carmagnola

Millesimo (SV) – Un motociclista di 48 anni, residente a Carmagnola, ha perso la vita nella serata di Giovedì 25 Giugno a seguito di un incidente stradale verificatosi lungo l’autostrada A6 Torino – Savona. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 20.30 nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Ceva e Millesimo, in direzione Savona. A bordo del mezzo viaggiava anche la compagna della vittima, che ha riportato ferite ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Mondovì. L’allarme è scattato immediatamente dopo l’incidente, attivando la macchina dei soccorsi sotto il coordinamento della Centrale Operativa del 118 di Cuneo. Sul luogo del sinistro è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Millesimo, supportata dal personale autostradale e dalle forze dell’ordine per la gestione della viabilità. I sanitari hanno avviato subito le manovre di rianimazione sul conducente della moto. Tuttavia, nonostante i tentativi dei medici, le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.