Lo accerchiano e lo feriscono con una bottiglia per rubargli la bici: arrestati

Milano – Avevano aggredito un uomo con un frammento di bottiglia, per rubargli la bicicletta con cui stava andando a lavoro. È successo nella notte di ieri, Giovedì, in piazzale Gabriele Rosa. A denunciarli è stata proprio la vittima, un cittadino di nazionalità marocchina. Si è avvicinato agli agenti della polizia locale impegnati in piazzale Corvetto e ha mostrato una ferita alla mano destra. Ha poi riferito di essere stato accerchiato pochi minuti prima da tre uomini, che lo avevano colpito e derubato. I poliziotti sono andati subito sul posto insieme alla vittima e hanno individuato i responsabili all’interno dell’area verde: avevano con sé la bicicletta sottratta. I tre, tutti di nazionalità marocchina, hanno fra i 24 e 33 anni. Sono stati arrestati per concorso in rapina aggravata.