Muore sul lavoro schiacciato da una lamiera di ferro: scompare un operaio di 57 anni

Genova – Tragedia sul lavoro a Genova. Un operaio di 57 anni, Massimiliano Delfino residente ad Arenzano, è morto schiacciato dal carico di un muletto. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 9.30 in via delle Fabbriche, nella delegazione di Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è caduto improvvisamente a terra, forse per un malore o per aver inciampato, battendo la testa. Pochi istanti dopo è stato travolto da una pesante lamiera di ferro caduta dal muretto in manovra. L’operaio è stato soccorso immediatamente e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova ma le lesioni riportate erano gravissime. È deceduto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Psal, che ora stanno effettuando i rilievi insieme alle forze dell’ordine. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Genova per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.