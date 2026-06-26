Riprende coscienza sull’ambulanza, minaccia i militi e aggredisce una ragazza

Genova – Prima sviene, poi minaccia i militi, quindi aggredisce la ragazza che era con lui. Protagonista della vicenda un uomo di 33 anni, di origine marocchina, la cui posizione è al vaglio. Tutto ha avuto inizio poco prima delle 4 di Venerdì 26 Giugno, quando un’ambulanza della Croce Bianca Genovese è stat inviata in codice giallo in Piazzale Martin Luther King, nella spiaggia adiacente a piazzale Kennedy alla Foce. Un passante, che si trovava insieme a un amico, aveva segnalato un uomo di 33 anni trovato incosciente in spiaggia dopo aver assunto un mix di bevande alcoliche, stando a quanto dichiarato da una ragazza di 25 anni, di origini russe, che era in sua compagnia. L’uomo ha registrato tre crisi convulsive prima di essere trasferito in ambulanza: i soccorritori hanno quindi chiesto l’invio dell’auto medica Golf 1. Poco prima dell’arrivo del mezzo avanzato il paziente si è risvegliato, ha sganciato le cinture della barella dov’era stato posizionato e, dopo aver minacciato verbalmente i militi, è fuggito dall’ambulanza, tornando verso la spiaggia. Il personale sanitario lo ha ritrovato nuovamente sulla scena iniziale, dov’è nata una discussione molto accesa tra il giovane, la ragazza in sua compagnia e il ragazzo segnalante, per cui è stato chiesto l’intervento della Polizia. Mezz’ora più tardi i soccorritori sono intervenuti nuovamente sul posto, dov’erano già presenti le forze dell’ordine, in seguito alla chiamata della ragazza russa, che ha riferito di essere stata picchiata dal paziente dell’intervento precedente. La ragazza ha riportato lesioni minori e ha rifiutato il trasporto in ospedale: l’equipaggio ha così potuto fare rientro.