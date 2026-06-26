Si arrampica sul tubo della grondaia per entrare in un appartamento: denunciato ragazzo milanese

Como – Sembrava un vero acrobata mentre si arrampicava sul tubo della grondaia per raggiungere il balcone di un appartamento disabitato. Ma la sua impresa è finita con una denuncia. Nella notte la polizia di stato di Como ha denunciato a piede libero un ragazzo di 21 anni milanese, incensurato, con l’accusa di invasione di edificio e danneggiamento. L’intervento è scattato intorno alle 4.30 in via Anzani, dopo la segnalazione di un residente. L’uomo ha raccontato agli agenti di aver sentito rumori e, affacciandosi sul retro del palazzo, di aver visto il giovane arrampicarsi fino ala balcone dell’appartamento confinante. Ha inoltre riferito che il giorno precedente lo stesso ragazzo aveva già tentato di entrare nell’alloggio, forzando la portafinestra prima di allontanarsi una volta notato. Gli agenti hanno notato impronte sul muro e sul tubo della grondaia e, raggiunto l’appartamento, hanno visto dalla finestra un trolley, alcuni indumenti, prodotti per la pulizia e il giovane all’interno. Il ragazzo è stato accompagnato in Questura e denunciato a piede libero per invasione di edificio e danneggiamento.