Spaccata nella notte al ristorante Amico&Amico: ladro rompe la vetrina e fugge con il denaro della cassa

Alessandria – Spaccata nelle notte ai danni del ristorante Amico&Amico, in via Gramsci ad Alessandria. Il ladro ha infranto una delle vetrine del locale, utilizzando una pietra, e una volta all’interno dell’attività si è subito diretto verso la cassa, dalla quale ha sottratto il denaro presente prima di allontanarsi rapidamente. Sul posto ora al lavoro Carabinieri di Alessandria, che hanno già delimitato l’area e hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del furto e identificare l’autore. L’ammontare del bottino è in corso di qualificazione.