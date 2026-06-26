Ubriaco investe un motociclista e un pedone e scappa: arrestato

Milano – Ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in Ospedale e poi un pedone, che ha avuto lesioni meno gravi, fuggendo senza prestare soccorso.Il conducente dell’auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime dagli agenti della Polizia locale di Milano ed è risultato positivo all’alcoltest. E’ accaduto intorno a mezzanotte in una zona Est della città. Una Mercedes, a un incrocio, non ha rispettato la precedenza, travolgendo un motociclista. Dopo l’urto, il conducente è fuggito e ha investito un pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale Nucleo Radiomobile della Polizia locale hanno individuato il veicolo e l’hanno fermato in tangenziale Nord. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato.