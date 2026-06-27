Calcio -Altro nuovo innesto per i grigi: arriva il centrocampista Gabriele Balan

Alessandria – L’Us Alessandria Calcio aggiunge una pedina di rilievo nel suo centrocampo per la serie D. Nella stagione 26-27 vestirà la maglia grigia Gabriele Balan. Classe 2000 ( compirà 26 anni il prossimo 6 Dicembre), doppia cittadinanza, italiana e moldava, Bilan è stato selezionato più volte nel gruppi U17 e U21 della Moldavia. Centrocampista, piede destro, vanta oltre 140 presenze in D, e 20 gol realizzati, con le maglie di Chieri, cresciuto nel settore giovanile, Lavagnese e Celle Varazze nell’ultima stagione, in cui le gare disputate sono state 30, con 6 reti messe a segno, perché nel suo bagaglio tecnico ci sono importanti doti realizzative. Ecco le dichiarazioni del presidente Antonio Barani: ” Gabriele è un centrocampista che abbina qualità, fiuto del gol e grande spirito di sacrificio. Conosce bene la categoria, ha ancora ampi margini di crescita e arriva ad Alessandria con la determinazione e la mentalità giusta per dare un contributo importante. Siamo felici di accoglierlo nella famiglia dei grigi”.