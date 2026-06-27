Chiosco in fiamme: l’ipotesi del dolo e l’ombra di una tanica di benzina

Cogoleto (GE) – Giallo sulla spiaggia del ponente genovese. Nella notte tra il 21 e il 22 Giugno, un incendio ha interessato il chiosco situato nei pressi del Molo Speca a Cogoleto. L’area è molto frequentata da ragazzi e famiglie, ed è spesso location di feste ed eventi. Il principio di incendio si è sviluppato nel cuore della notte, tra le 2 e le 3 del mattino, quando il bar era chiuso. A lanciare l’allarme è stato un gruppo di ragazzi che, trovandosi ancora in spiaggia, ha notato le fiamme e ha avvertito il personale di vigilanza di un vicino stabilimento. Rapida la macchina dei soccorsi: grazie all’intervento immediato, e grazie al materiale ignifugo con cui è stato costruito il chiosco, il rogo è stato circoscritto e una singola parete esterna è rimasta annerita. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Arenzano. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di origine dolosa: i filmati, tutt’ora al vaglio degli inquirenti, mostrerebbero una persona avvicinarsi alla struttura con una tanica di benzina, per poi cospargere il perimetro con un liquido e appiccare il fuoco prima di dileguarsi. L’episodio ha scosso la comunità e i gestori dell’attività, che hanno fatto sapere di non aver mai subito episodi di minacce o intimidazioni. Adesso, sul caso, indagano i carabinieri.