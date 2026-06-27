I primi obiettivi di mercato della Sampdoria: la squadra andrà in ritiro il 12 Luglio a Ponte di Legno

Genova – In un clima di piena contestazione della società – con il duo Walker-Fredberg ma anche il neo ds Branco nel mirino delle critiche dopo la scelta di Bernardo Corradi nuovo allenatore – la Sampdoria sotto traccia le prime manovre di mercato. Ci sono parecchi obiettivi in lista: molti potenziali innesti possono arrivare dall’estero ma il Doria sta comunque anche guardando con interesse alcuni profili con esperienza in categoria, nel campionato di serie B. La Samp in attacco segue Antonio Di Nardo, 27 anni, attaccante di proprietà del Pescara, (14 gol nell’ultimo campionato cadetto) mentre altri nomi che vengono seguiti con attenzione sono Riccardo Marchizza, 28 anni, difensore in scadenza col Frosinone, e i centrocampisti Luis Hasa (22 anni, di proprietà del Napoli e l’anno scorso alla Carrarese) nonché Marius Marin, 27 anni, in scadenza col Pisa. Sia Marchizza sia Marin peraltro sono giocatori che la Sampdoria aveva sondato anche negli anni scorsi.Ma non è tutto: un giocatore che andrà in ritiro a Ponte di Legno in prova con ogni probabilità sarà Stefan Gartenmann, 29 anni, difensore svizzero con cittadinanza danese oggi svincolato dopo l’ultima difficile stagione (solo 6 presenze a causa di una lunga assenza per infortunio) col Ferencvaros in Ungheria.