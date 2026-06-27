Il primo colpo dell’Olimpia Milano è Alec Peters: Shields verso il Fenerbahce

Milano – L’estate dell’Olimpia Milano inizia con l’annuncio dell’ingaggio di Alec Peters, a conferma dei rumors di lunga data: l’ala statunitense arriva dall’Olympiakos, a caccia di quello spazio mancato nella convivenza con Vezenkov. In attesa dell’ufficialità di Rj Cole, in entrata dalla Reyer Venezia, si prepara l’addio di Shevon Shields, diretto verso il Fenerbahce. L’olimpia Milano ha ufficializzato l’ingaggio su base pluriennale di Alec Peters, destinato a ricoprire un ruolo di primo piano dopo le ultime due stagioni trascorse all’Olympiakos all’ombra di Vezenkov. Ala di 206 cm, classe 1995, Peters arriva all’Armani al culmine della maturazione cestistica dopo otto annate in Eurolega: è il quinto miglior tiratore dall’arco dell’intera storia del torneo e nella Final Four di Atene è stato decisivo nella conquista del suo secondo titolo della carriera segnando 33 punti con 12/13 dal campo nel partite vinte con Fenerbahce e Real Madrid. Il suo arrivo lascia presagire la partenza di Zach Leday, incapace di confermarsi sui livelli previsti nella sua seconda incarnazione in biancorosso, e una ridefinizione molto ampia del front-court, destinato a perdere anche Josh Nebo ( direzione Barcellona). In uscita anche Shevon Shields, atteso a firmare con il Fenerbahce e lasciare quella che è stata la sua casa per le ultime sei stagioni. Sul fronte degli arrivi, invece, sembra ormai tutto pronto per l’innesto di Cole, reduce da un ottima annata a Venezia, da affiancare a Hall e Thompson in cabina regia. oO