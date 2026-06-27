Minorenne arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori

Tortona (AL) – I carabinieri della stazione di Tortona hanno arrestato un minorenne ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori conviventi. L’intervento dei militari è scattato dopo una richiesta d’aiuto arrivata al 112 proprio dai genitori del ragazzo. Secondo quanto ricostruito, durante l’ennesima lite il figlio, in preda ad uno scatto d’ira, avrebbe colpito i genitori con ripetuti pugni e preso a calci porte e suppellettili dell’abitazione. I coniugi hanno avuto la forza di raccontare ai Carabinieri di essere da tempo vittime di ripetuti episodi di violenza, fatti di minacce e , in alcune circostanze, anche di aggressioni fisiche da parte del figlio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile, che ha coordinato le attività, il minore è stato poi accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di Torino. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e per il ragazzo resta quindi ferma la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.