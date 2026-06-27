Mix di psicofarmaci e alcool: ragazzo di 21 anni in overdose, ricoverato in gravi condizioni

Genova – Allarme nella notte tra Venerdì e Sabato per un giovane di 21 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Galliera dopo un’overdose. L’allarme è scattato intorno alle 3.30, quando alcuni ragazzi hanno chiamato il 112 da Piazza Matteotti, riferendo che un loro amico si era sentito male al termine di una serata trascorsa nei vicoli del centro storico. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca Genovese. Secondo quanto riferito dagli amici ai soccorritori, il 21enne, italiano, avrebbe assunto prima di iniziare la serata un mix di psicofarmaci e alcol. I primi malori sarebbero comparsi nei caruggi, dopodiché il gruppo lo ha accompagnato in piazza Matteotti per facilitare l’arrivo dei soccorsi. All’arrivo dell’ambulanza, il giovane presentava una saturazione di ossigeno molto bassa ed era in grave distress respiratorio. I sanitari lo hanno ventilato e sottoposto a ossigenoterapia, richiedendo nel frattempo l’intervento dell’automedica Golf 1, giunta poco dopo. Stabilizzato sul posto, il 21enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, dove è arrivato in gravi condizioni.