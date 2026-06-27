Nasconde la droga in borsa, aggredisce la polizia e prende a testate la volante: arrestata

Rapallo (GE) – Ad attirare l’attenzione della polizia di stato è stato quel litigio molto animato tra una donna e un uomo. Poi, durante i controlli, la situazione è degenerata. Così una donna di 28 anni italiana è stata arrestata per violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento ai beni dello stato e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. La vicenda risale alla mezzanotte tra Venerdì e Sabato, in piazza Molfino. Gli agenti del commissariato di Rapallo, durante un pattugliamento del territorio, hanno notato una coppia discutere animatamente, per cui si sono avvicinati e hanno preceduto a un controllo. Nessuno dei due litiganti aveva con sé i documenti d’identità e inoltre la donna, che ha dichiarato di avere 28 anni e di risiedere nel levante, si è mostrata insofferente e molto nervosa, soprattutto alla richiesta di mostrare il contenuto della borsa. Al suo interno, è stata trovata una pochette che nascondeva più di 30 grammi di hashish. Subito dopo, si è messa a inveire contro gli agenti, insultandoli, correndo e urlando per tutta la piazza. Bloccata dagli operatori, li ha aggrediti con calci e pugni. Anche a bordo dell’auto di servizio ha continuato a dimenarsi, sferrando testate al finestrino e danneggiando la volante. È così stata arrestata, in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.