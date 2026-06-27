Vasto incendio in centro a Cannero Riviera: ferito un vigile del fuoco e due edifici inagibili.

Cannero Riviera (VCO) – Un vaso incendio è divampato all’alba di oggi, Sabato 27 Giugno, in centro a Cennerò Riviera. Le fiamme hanno interessato due immobili: uno antico, di cinque secoli fa che si affacciava sul porticciolo, da cui probabilmente le fiamme sono partite, e un piccolo albergo che al momento era chiuso per un cambio di proprietà. Molte le squadre dei vigili del fuoco che per diverse ore sono state impegnate nelle operazioni di controllo delle fiamme, di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area per evitare che il rogo si propagasse alle strutture vicine e limitare i danni, che comunque sono stati ingenti. Uno dei pompieri impegnato nel centro di Cannero Riviera è anche rimasto leggermente ferito: è stato colpito da alcune tegole cadute da un tetto. Sono in fase di accertamento le cause dell’incendio, sul posto presenti anche le forze dell’ordine. Al momento entrambi gli immobili non sono agibili. Le fiamme erano ben visibili anche dalla statale 34 del lago Maggiore, tanto che si segnalavano anche rallentamenti per curiosi che guardavano cosa stava accadendo.