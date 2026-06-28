Annunciato il nuovo staff tecnico dell’Acqui calcio: confermato mister Malvicino con l’arrivo di un nuovo preparatore dei portieri

Acqui Terme (AL) – L’Acqui calcio presenta lo staff della prima squadra che accompagnerà i bianchi nella stagione 26/27. Andrea Manno è confermato alla guida dell’area tecnica e si appresta a vivere la sua quarta stagione in questo ruolo. Ex calciatore. dell’Acqui Calcio, ha legato la propria carriera da calciatore ai colori dell’Acqui, diventando una vera e propria bandiera della società. In panchina continua il precorso di Alessandro Malvicino, alla sua ottava stagione con i colori bianchi tra Prima Squadra e Settore Giovanile. Al suo fianco è confermato Federico Rovera, storico punto di riferimento del settore giovanile, che affronta la seconda stagione nel ruolo di vice allenatore della Prima squadra. Prosegue anche il lavoro di Mattia Astengo, preparare atletico che danni condivide il proprio percorso con Malvicino, rappresentando una garanzia sotto il profilo della preparazione fisica. Tra le novità c’è Francesco Gemma, nuovo allenatore dei portieri, pronto a mettere la sua esperienza al servizio dei difensori. Due graditissimi ritorni completano lo staff: Riccardo Bruno, ex giocatore dell’Acqui Calcio e già collaboratore di Malvicino nelle sue esperienze nel settore giovanile, torna a vestire i colori bianchi come collaboratore tecnico. Rientra all’Ottolenghi anche Alberto Gennati, fisioterapista di grande esperienza, che dopo alcune stagioni lontane dell’Acqui torna a far parte della famiglia bianca.