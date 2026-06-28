Arrestato uomo trovato con 800 grammi di hashish e 13.000 euro in contanti

Torrevecchia Pia (PV) – Prosegue senza sosta l’attività della Polizia nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della provincia pavese. Giovedì sera gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pavia hanno arrestato in flagranza un uomo di 40 anni per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, fino a quel momento incensurato e ora trasferito alla Casa Circondariale di Pavia. L’operazione è scattata all’interno di una casa nella frazione Zibido al Lambro, nel comune di Torrevecchia Pia. Durante la perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato ben 800 grammi di hashish. Lo stupefacente era già suddiviso in panetti da 100 grammi ciascuno, pronti per essere destinati ai consumatori finali. Gli agenti hanno scoperto e posto sotto sequestro diverso materiale idoneo al confezionamento e alla pesatura delle dosi, oltre a 13.590 euro in contanti, ritenuti dagli inquirenti il provento diretto dell’illecita attività di spaccio.