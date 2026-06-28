Dramma nei campi a Masero: agricoltore di 63 anni trovato privo di sensi dal fratello, è gravissimo

Masero (MI) – Un uomo di 63 anni, agricoltore di professione, lotta tra la vita e la morte all’ospedale di Magenta dopo essere stato colto da un grave malore nel pomeriggio di Sabato a Masero, nel milanese. L’anziano si trovava in un’area verde per svolgere alcuni lavori agricoli nonostante le temperature torride della giornata. Secondo quanto ricostruito, il 63enne si era recato sul posto per trasportare del letame. Con il passare delle ore e non vedendolo rientrare a casa, il fratello dell’uomo si è allarmato ed è uscito a cercarlo, seguendo il percorso dei campi. La drammatica scoperta è avvenuta poco dopo: l’agricoltore era a terra, privo di sensi e completamente incosciente.Immediata è scattata la chiamata al numero unico di emergenza. L’agricoltore è stato stabilizzato sul posto e trasportato a sirene spiegate, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche: l’uomo è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva in pericolo di vita. Sulle cause del collasso, non si esclude l’effetto letale della combinazione tra il forte sforzo fisico e il caldo torrido che sta interessando la provincia di Milano.