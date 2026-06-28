Femminicidio a Ceriana: soffoca la compagna con un cuscino, poi si costituisce

Ceriana (IM) – Si è presentato ai carabinieri dicendo di averla soffocata con un cuscino. A breve sarà interrogato dal giudice e ci sarà l’accertamento del medico legale. Il femminicidio si è consumato a Ceriana, nell’entroterra di Sanremo. La vittima, una donna di circa 60 anni, è stata uccisa dal compagno nell’abitazione rurale dove vivevano, in località Mainardi. Il delitto risalirebbe alla serata di ieri. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero testimoni. L’uomo, il compagno della vittima, dopo il delitto si è costituito spontaneamente ai militari della stazione di Ceriana, ammettendo le proprie responsabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sanremo, il pubblico ministero di turno e il medico legale. Il fermato si trova attualmente in stato di fermo. Sulle cause che hanno scatenato la furia omicida e sulle esatte modalità del delitto restano ancora riserbo. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore della coppia.