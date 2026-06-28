Il trucco dello zaino scambiato sulla cappelliera: così derubano i passeggeri sui treni

Milano –Salgono sui treni in partenza dalla stazione Centrale, scelgono la vittima e le rubano il bagaglio scambiandolo con il proprio. Con questa accusa la polizia di Stato ha arrestato a Milano due cittadini algerini di 27 e 36 anni, irregolari in Italia e con precedenti, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. L’arresto è scattato giovedì 25 giugno ad opera degli agenti della sesta sezione della squadra mobile, impegnati in un servizio contro i reati predatori nello scalo ferroviario. I poliziotti hanno notato i due muoversi con atteggiamento sospetto tra i tabelloni delle partenze e i binari. Prima sono saliti a bordo di un treno diretto a Udine, osservando i bagagli dei passeggeri senza prendere posto, per poi scendere subito dopo.Intorno alle 11 della stessa mattina, la coppia è salita su un convoglio ad alta velocità diretto a Reggio Calabria. Rimanendo in contatto telefonico e scambiandosi cenni d’intesa, i due hanno individuato la vittima, un cittadino italiano, e si sono seduti vicino a lui. Il 36enne ha posizionato il proprio zaino sulla cappelliera, accanto a quello del viaggiatore. Poco prima dell’arrivo alla stazione di Milano Rogoredo, mentre il 27enne faceva da palo, l’uomo ha distratto la vittima, ha preso il suo bagaglio lasciando al suo posto il proprio e si è diretto verso le porte insieme al complice. Gli agenti, che stavano seguendo l’intera scena tra i passeggeri, sono intervenuti immediatamente. I due sono stati bloccati e la refurtiva è stata restituita al proprietario. Durante la perquisizione, il 27enne è stato trovato in possesso di un secondo zaino, risultato rubato in precedenza.