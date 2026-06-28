L’uomo colto da arresto cardiaco in piscina e deceduto è il noto avvocato alessandrino Silvio Bolloli

San Giuliano Nuovo (AL) – L’uomo di 53 anni coinvolto nel dramma che si è consumato oggi pomeriggio in una piscina privata a San Giuliano nuovo è il noto avvocato alessandrino Silvio Bolloli. Bolloli vantava una larghissima esperienza giuridica nelle province di Alessandria e Pavia. Era stato Vice Procuratore Onorario del Tribunale di Alessandria, giudice onorario del Tribunale di Novara, Presidente per Alessandria dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati e docente in discipline giuridiche ed economiche. Accanto alle sue competenze legali per anni aveva raccontato l’Alessandria calcio attraverso le frequenze di Radio Voce Spazio, di cui era anche direttore, in qualità di giornalista e da tempo si occupava della comunicazione per il Lions Club Alessandria Marengo. Stimato professionista e attento conoscitore della realtà alessandrina è sempre stato molto legato alla città, spendendosi per migliorarla. Silvio Bolloli lascia due figli piccoli e la compagna oltre alla mamma e alla nota giornalista Brunella Bolloli.