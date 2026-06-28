Pallacanestro – La Bertram chiude l’accordo per Eboua: acquisto che si aggiunge a quelli di Alibegovic e Bortolani

Tortona – La Bertram Tortona ha chiuso l’accordo per portare in bianconero Paul Eboua. L’ala ex Trapani, reduce da un finale di stagione con l’Asvel in cui ha calcato anche i parquet di Eurolega, siglerà un contratto biennale; l’annuncio ufficiale è atteso a breve. La squadra si prepara inoltre a calcare il palcoscenico dell’Eurocup portando sulla maglia il marchio Baglietto, storica azienda nautica della famiglia Gavio. Il colpo Eboua si unisce agli accordi già conclusi da tempo con Bortolani e Alibegovic. A suggellare il momento di grande spinta del club ci ha pensato il presidente Picchi. Tramite il proprio profilo Facebook, il numero uno bianconero ha rivendicato con orgoglio oltre 70 anni di storia del Derthona Basket, confermando che questa provinciale di lusso non ha alcuna intenzione di fare passi indietro.