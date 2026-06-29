Alessandria dice addio a Pierluigi Luparia: deceduto all’età di 86 anni

Alessandria – Alessandria dice addio a Pierluigi Luparia, 86 anni. Con lui se ne va un grande uomo di sport, sempre propenso a promuovere iniziative. Assicuratore molto celebre, campione di atletica ai campi della scuola, ha fondato associazioni sportive. Malgrado “le 33 fratture e le 14 operazioni subite”, come amava ricordare, ha continuato a fare sport, anche in tarda età, dedicandosi in particolare al ciclismo (lo ricordiamo nel Ferragosto del 2024, quando pedalò da Alessandria a Oropa).Ha giocato anche a rugby, si è dedicato all’alpinismo, al triathlon e al duathlon. E, con il Panathlon, ha promosso centinaia di eventi, cercando di coinvolgere non solo le “vecchie glorie”, ma anche per i giovani, ai quali ricordava che “lo sport è la migliore forma di cultura”.Vasto cordoglio per la morte di Peo. I primi a partecipare al doloro sono il presidente Antonio Barani e lo staff dell’Alessandria Calcio: “Peo è stato grande uomo di sport e di valori e tifoso appassionato dei Grigi. Un abbraccio alle figlie e a tutta la famiglia”.