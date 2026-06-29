Alessandria, si rompe di nuovo la condotta principale: numerosi quartieri senz’acqua

Alessandria – Nuova interruzione della rete idrica ad Alessandria. Come comunicato da Sogeri, si è verificata una nuova rottura della condotta principale da 400 millimetri situata a fianco della sede Amag. Il guasto sta provocando la mancanza d’acqua in numerose zone della città, già interessate nelle scorse ore da analoghi disservizi. Le squadre di Sogeri sono intervenute tempestivamente e stanno procedendo alla chiusura di un’ulteriore valvola per isolare il tratto interessato dalla rottura consentire la riparazione della tubazione. Secondo quanto riferito dalla società, il ritorno alla normalità è previsto tra circa un’ora e mezza, salvo imprevisti durante le operazioni di ripristino. Sogeri si scusa con i cittadini per i disagi causati dal nuovo guasto alla rete idrica.