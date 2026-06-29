Arresto cardiaco al volante e poi in ambulanza: ricoverato in codice rosso

Genova – Intorno alle 18.30 di Domenica 28 Giugno 2026 l’ambulanza 3-274 della Croce Bianca genovese è intervenuta in codice rosso in piazza Henry Dunant per un arresto cardiaco. Un anziano di 88 anni, che stava percorrendo via De Gaspari in direzione centro con la propria auto, giunti nei pressi delle piscine di Albaro ha accusato un malore alla guida, terminando la corsa del veicolo in corrispondenza del muro perimetrale dell’impianto sportivo. L’anziano è stato estratto dall’auto da alcuni passanti, che hanno anche iniziato la rianimazione in attesa dei soccorsi. Giunti rapidamente sul posto, i soccorritori lo hanno defribillato e rianimato, ripristinando il ritmo cardiaco. Nel tragitto verso il pronto soccorso dell’ospedale San Martino, accompagnato anche dall’auto medica Golf 1, l’uomo ha accusato un secondo arresto cardiaco, anch’esso defibrillato con successo. È stato ricoverato presso il punto rianimo del pronto soccorso in codice rosso.