Autostrada A21: scontro tra auto e moto, poi il tamponamento. Otto feriti

Alessandria – Incidente stradale ieri sera sull’autostrada A21, in direzione Piacenza, dove un primo scontro tra un’automobile e una motocicletta avrebbe innescato un successivo tamponamento che ha coinvolto altri veicoli. Sul posto è intervenuto il sistema di emergenza sanitaria del 118 con il mezzo di soccorso avanzato di Alessandria tre mezzi di soccorso base: la Croce Rossa di Alessandria, Castellazzo soccorso e la Croce Verde di Felizzano. Presenti anchePolstrada e il personale incaricato della gestione della viabilità per mettere in sicurezza l’area e consentire i soccorsi. Il bilancio è di otto feriti. Due persone, classificate in codice giallo, sono state trasportate all’ospedale di Alessandria. Mentre altri sei, in codice verde, sono state accompagnate all’ospedale di Tortona per accertamenti e cure. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. L’episodio ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo il tratto autostradale interessato.