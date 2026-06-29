Due conferme per il prossimo anno in casa Grigia: rinnovano Camara e Vanegas

Alessandria – Due conferme per il prossimo anno in casa Alessandria: vestiranno i colori grigi anche in serie D Papa Camara e Andrea Vanegas. Camara è un difensore centrale, passaporto Senegal e Mali, classe 2001, arrivato in maglia Grigia a Dicembre 2025, è stato tra i protagonisti della promozione in quarta serie: ha disputato 14 gare in Campionato, segnando 3 reti, in Coppa Italia 9 presenze, 4 nella fase regionale e 5 in quella nazionale. La sua solidità e la sua adattabilità ne fanno un interate duttile per il reparto arretrato, molto efficace anche sulle palle inattive. In carriera ha vestito le maglie di Messina, Fasano, Limense, collezionato 9 presenze in D, con 9 reti. Anche Vanegas la prossima stagione rimarrà in casa Alessandria: giovane esperto che ha già calcato i campi della D. Classe 2007, passaporto italiano e colombiano, cresciuto nel vivaio del Torino e poi in quello del Lascaris, in D ha militato nell ‘Asti, con 21 presenze. Arrivato in Grigio a Dicembre 2025, perché valorato prospetti di interesse per il centrocampo, dotato di doti tecniche e duttilità.Ha disputato 22 gare, 15 in campionato, con un gol, e 7 Coppa Italia, una rete all’attivo. Suo il rigore che ha mandato l’Alessandria nella finale per il trofeo regionale.