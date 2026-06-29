I Carabinieri arrestano in flagranza l’autore di una truffa ad un anziano di San Salvatore

San Salvatore Monferrato (AL) – I Carabinieri di Alessandria hanno individuato e arrestato un ragazzo di 26 anni della provincia di Napoli, responsabile di una truffa ai danni di un anziano signore di San Salvatore Monferrato. L’allarme è scattato nella mattinata di Giovedì 17 Giugno, quando le pattuglie della Sezione radiomobile e della sezione Operativa si sono messe sulle tracce di un’auto sospetta con a bordo un ragazzo di 26 anni, intercettato poco dopo con una Gazzella. L’uomo, già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la fede pubblica, è stato trovato in possesso di uno zaino, con all’interno un cofanetto contenete numero monili in oro, un portafoglio con una placca metallica “Vigilanza Privata” e un tesserino contraffatto del Ministero della Giustizia con false generalità. Gli accertamenti sul telefono del 26enne hanno rivelato contatti con un complice, il quale forniva indicazioni precise su un’abitazione a San Salvatore Monferrato. L’anziano, visibilmente scosso all’arrivo dei Carabinieri, ha riferito di essere ancora al telefono con dei finti Carabinieri e di avere appena consegnato i preziosi.Il 26enne, fingendosi un appartenente alle Forze dell’Ordine, lo aveva raggirato facendosi consegnare oro e preziosi del valore di circa 5.000 euro.Il malfattore è stato dichiarato in arresto per truffa aggravata e possesso di segni distintivi contraffatti, convalidato dal Tribunale di Alessandria che, in sede di giudizio direttissimo, lo ha condannato a un anno e sei mesi di reclusione e a 800 euro di multa.