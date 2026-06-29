Montecastello: perdita di Gpl da un’auto nel cortile di casa, l’intervento dei vigili del fuoco

Montecastello (AL) – Intervento nella serata di sabato 27 giugno a Montecastello, dove i Vigili del fuoco del Comando di Alessandria sono stati chiamati per mettere in sicurezza un’autovettura alimentata a Gpl dalla quale fuoriusciva gas. L’allarme è scattato dopo che il proprietario del veicolo, parcheggiato nel cortile della propria abitazione, ha avvertito un forte odore di gas e ha contattato il Numero unico di emergenza 112. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Alessandria, supportata dal nucleo NBCR Gpl. I pompieri hanno accertato una consistente perdita di Gpl dal serbatoio dell’auto. Poiché non era possibile intercettare la fuoriuscita, è stata adottata la procedura prevista per questi casi. Lo svuotamento controllato del serbatoio con combustione del gas in torcia fino al completo esaurimento del combustibile.L’operazione, durata circa due ore, si è conclusa con la completa messa in sicurezza del veicolo e la bonifica dell’area, senza ulteriori criticità.