Pallacanestro – Olimpia Milano: ufficiale l’arrivo di Jason Burnell da Brescia

Milano – l’Olimpia ha ufficializzato l’ingaggio con contratto pluriennale di Jason Burnell, in arrivo dall’ormai defunta Germani Brescia. coach Peppe Poeta ritrova così uno dei giocatori protagonisti della grande cavalcata verso la finale scudetto 24-25. Inaugura il suo settimo anno in Italia dopo le esperienze con Cantù, Sassari e Brindisi, e potrà debuttare sul palcoscenico dell’Eurolega. Dopo Alec Peters, ecco Jason Burnell. Il nuovo front-court dell’Olimpia Milano continua a prendere forma con l’ufficialità di un acquisto rumoreggiato da tempo: coach Peppa Poeta ritrova uno dei protagonisti principali della stagione 24-25. Ala di 201 cm, classe 1997, Burnell si appresta a vivere la sua ottava stagione in Italia dopo le esperienze con Cantù, Sassari, Brindisi e- come detto- Brescia. A Brescia si è ritagliato un ruolo di impatto come giocatore di energia, specialista difensivo e attaccante all-around in uscita dalla panchina, caratteristiche che gli sono valse il premio di Sesto Uomo delL’Anno e che sarà chiamato a riproporre anche in maglia biancorossa agendo alle spalle di Peters. Da valutare ovviamente la tenuta ad altissimo livello in Eurolega.