Uomo di 39 anni in ospedale con tagli e ferite: forse colpito con un’accetta

Milano – Aggredito con un’accetta all’ingresso del Parco Monte Stella in via Benedetto Croce. È quanto raccontato dallo stesso ferito, un algerino di 39 anni, soccorso ieri sera poco dopo le 17. L’uomo, che avrebbe precedenti per droga, è stato soccorso e accompagnato in codice rosso all’ospedale Niguarda, con tagli alle braccia e al torace. Ieri sera non era in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu e i carabinieri. Stando a quanto riferito dall’uomo di 39 anni prima del trasporto in ospedale, sarebbe stato aggredito da un gruppo di giovani per motivi ignoti. Lo avrebbero accerchiato e poi colpito con fendenti agli arti superiori al busto, forse con un’accetta, per poi dileguarsi. All’arrivo dei Carabinieri, del gruppo di violenti non c’era più traccia. Al momento non risulta che l’uomo conoscesse i suoi aggressori e sono in corso le indagini per individuarli, sia attraverso le testimonianze e sia con l’analisi dei filmati delle telecamere della zona che potrebbero restituire elementi importanti.