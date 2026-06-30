Al volante ubriaca e senza patente: fermata dai Carabinieri

Pavia – Ieri sera a un posto di blocco nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio del Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, in particolare nel centro di Pavia, zone limitrofe e nei Comuni di Belgioioso e Landriano, i Carabinieri hanno effettuato verifiche su 104 soggetti, 73 veicoli con la denuncia in stato di libertà di una donna sorpresa alla guida della propria autovettura, senza aver mai conseguito la patente e con un tasso alcolemico di 2,32 grammi per litro, ben oltre dunque la soglia consentita di 0,5 grammi. È stata fermata e l’auto sequestrata.