Incendio in galleria sulla A26: traffico bloccato tre ore, nessun ferito

Ovada (GE) – Per cause in corso di accertamento, ieri sera verso le otto per cause in corso di accertamento, sulla autostrada A26 tra il bivio con la A10 e Masone in direzione Nord un’auto, alla fine della galleria “Massimo Risso”, al confine con la provincia di Alessandria, ha preso fuoco bloccando l’uscita. Automobilisti e passeggeri sono quindi usciti a piedi in attesa dei soccorsi. Sul posto sono rapidamente arrivati i Vigili del Fuoco di Ovada che insieme alla Polstrada hanno percorso contromano l’autostrada vista l’impossibilità per i colleghi di Genova di arrivare sul posto. I pompieri hanno spento le fiamme e poi proceduto alla bonifica del tratto. Nessun ferito grave, molto fumo. Il traffico è ripreso regolare dopo le 11.