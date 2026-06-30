Marco Boveri il prossimo anno vestirà la maglia Grigia: altra conferma in casa Alessandria

Alessandria –Altra conferma in casa Grigia: Marco Boveri, classe 2008, centrocampista con il vizio del gol, il primo segnato in Promozione, ben tre nell’ultima stagione in Eccellenza, in cui ha giocato 19 partite, a cui si aggiungono le 6 presenze in Coppa Italia, rinnova per il prossimo anno con l’Alessandria. Marco ha dato un contributo importante per la conquista del titolo regionale U19. Ribattezzato la freccia del centrocampo, è pronto e determinato per il salto in D. “Marco rappresenta perfettamente la nostra idea di calcio: un giovane di Alessandria, che ha disputato un campionato importante in Eccellenza e che, oggi, è pronto a misurarsi con la serie D. Ha personalità, ambizione e una forte volontà di crescere e migliorarsi: crediamo che abbia tutte le qualità per ritagliarsi uno spazio significativo nel nostro progetto”, dichiara il presidente Antonio Barani.