Calcio – Colpo in difesa per l’Alessandria: in difesa arriva Benedetto

Alessandria – Per la difesa l’Alessandria Calcio ha scelto Fabio Benedetto, che in quarta serie vanta 140 presenze nella sua lunga carriera, tra Chieri e Chisola, vestendo anche la fascia di capitano. Classe 1992, condivide giorno e mese del compleanno con il presidente Antonio Barani, Benedetto è esempio di professionalità e leadership, e alle qualità tecniche unisce un riconosciuto spessore umano, che ha grande peso all’interno del gruppo squadra. Ha carisma e una notevole cultura del lavoro, testimoniata anche dai numeri: nelle ultime tre stagioni ha disputato tutte le partite. I primi passi nell’Ivrea, poi vivaio e Under 19 di Torino e Mantova, per Fabio anche 33 partite in Lega Pro con la maglia della Valle D’Aosta. In tutte le tappe della sua storia sportiva ha sempre messo, in campo e fuori, professionalità, serietà e impegno. Che ora porta, nel suo bagaglio, in maglia Grigia. ” Fabio è un giocatore di qualità, personalità e spessore umano. Ha già indossato la fascia da capitano, dimostrando leadership, maturità e senso di responsabilità. Arriva da un percorso importante al Chisola e porta con sé esperienza, carattere e quella mentalità che riteniamo indispensabile per continuare a costruire un’Alessandria ambiziosa” dichiara Antonio Barani