Chiuso per ristrutturazione fino all’11 agosto l’ufficio postale di Arquata

1 Luglio 2026 REDAZIONE Servizi 10

Chiuso per ristrutturazione fino all’11 agosto l’ufficio postale di Arquata

Arquata Scrivia (AL) – Anche ad Arquata resterà chiuso per ristrutturazione l’ufficio postale di Via Libarna
per oltre un mese. Lo ha comunicato Poste Italiane al Comune. I locali dovranno essere ristrutturati nell’ambito del progetto Polis, per offrire nuovi servizi alla cittadinanza. La chiusura durerà fino all’11 agosto. Poste Italiane ricorda che l’ufficio postale più vicino è quello di Vignole Borbera.

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