Arquata Scrivia (AL) – Anche ad Arquata resterà chiuso per ristrutturazione l’ufficio postale di Via Libarna
per oltre un mese. Lo ha comunicato Poste Italiane al Comune. I locali dovranno essere ristrutturati nell’ambito del progetto Polis, per offrire nuovi servizi alla cittadinanza. La chiusura durerà fino all’11 agosto. Poste Italiane ricorda che l’ufficio postale più vicino è quello di Vignole Borbera.
Chiuso per ristrutturazione fino all’11 agosto l’ufficio postale di Arquata
Arquata Scrivia (AL) – Anche ad Arquata resterà chiuso per ristrutturazione l’ufficio postale di Via Libarna