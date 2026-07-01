Pallacanestro – Ancora in maglia Rossoblù Martinoni: rinnovo per un altro anno del capitano

Casale Monferrato (AL) – Monferrato basket tramite i propri i canali social ha annunciato che Niccolò Martinoni vestirà ancora la maglia Rossoblù nella stagione 26/27. Una scelta che conferma il legame tra il capitano e il movimento cestitico cittadino. Martinoni sarà infatti il punto di riferimento e il leader del nuovo progetto tecnico del Monferrato Basket, mettendo la propria esperienza, il proprio carisma e il proprio senso di appartenenza al servizio della squadra anche nel prossimo campionato di Serie B Interregionale.