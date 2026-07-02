Altro innesto per il Monferrato Basket: firma il lituano Sapiega

Casale Monferrato (AL) – Altro acquisto per il Monferrato Basket: arriva Karolis Sapiega, ala lituana classe 1999, che vestirà la maglia Rossoblù nella stagione sportiva 26/27. Alto 198 cm, Sapiega è un’ala moderna, capace di ricoprire più ruoli sul perimetro e vicino a canestro, facendo della versatilità, dell’intensità e dell’atletismo le proprie caratteristiche principali. Nato a Kaunas, ha sviluppato gran parte della propria carriera nei campionati lituani, crescendo progressivamente fino ad affermarsi come una dei giocatori più affidabili della Nkl. Nell’ultimo stagione ha disputato il campionato di serie B Interregionale con la Dinamo Basket Brindisi, confermandosi uno dei migliori stranieri della categoria. In 27 gare di regular season ha fatto registrare 14.5 punti di media, con 33 minuti di utilizzo a partita, ai quali ha aggiunto 6.8 rimbalzi. Nei playoff ha ulteriormente alzato il proprio rendimento, salendo a 19,7 punti di media nelle tre gare disputate. Giocatore completo su entrambi i lati del campo, Sapiega ama correre il campo in transizione, attaccare il ferro e il rimbalzo offensivo, ma sa anche aprire il gioco grazie alla propria capacità di colpire dal perimetro. In difesa mette a disposizione energia , fisicità e grande disponibilità al lavoro di squadra, qualità che lo rendono un profilo ideale per il sistema di gioco Rossoblù,