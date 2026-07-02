Calcio – Arriva Giuseppe D’iglio per il centrocampo dell’ Alessandria

Alessandria – Il motore del centrocampo si chiama Giuseppe D’Iglio, che nelle molte tappe si è costruire la fama leader. Classe 1992, passaporto italiano e brasiliano, cresciuto nelle giovanili di Juventus e Torino, il nuovo acquisto dell’Alessandria Calcio è un grande conoscitore della serie D, con oltre 440 presenze, nei diversi raggruppamenti della quarta serie, con le maglie di Borgosesia agli esordi, e poi Chieri, in due esperienze diverse, Mantova con cui ha conquistato la promozione nel 2019-2020, Piacenza, Siena con cui ha vinto nel 2020-2021, Pro Palazzolo, Vado, Varese e, nell’ultima annata, Chisola, con 32 presenze e 3 reti. Perché D’aglio ha il fiuto per il gol, 56 in tutto, 8 nella migliore stagione, a Chieri, nel 2021-2022. Nella sua lunga carriera anche 41 gare in C, nel Cuneo e nell’Albinoleffe, tra campionato e coppa.