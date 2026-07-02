Il Monferrato basket si rinforza: ecco Niccolò Malaventura

Casale Monferrato (AL) – Monferrato basket ha annunciato l’ingaggio di Niccolò Malaventura, play-guardia classe 2005 che vestirà la maglia Rossoblù nella stagione 26/27. Per Malaventura quello di Casale Monferrato è molto più di un semplice approdo. Si tratta di un ritorno alle origini. Figlio d’arte, Niccolò è il figlio di Matteo Malaventura, uno dei protagonisti della Junior Casale tra il 2010 e 2013, anni nei quali ha lasciato un ricordo indelebile nella storia del Basket Rossoblù. Malaventura ha mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro iniziando a giocare con l’Olympia Basket: successivamente il suo percorso lo ha portato lontano dal Piemonte. Dopo il settore giovanile della Vl Pesaro, con cui ha disputato le Finali Nazionali Under 14 e Under 17, è approdato alla New Basket Brindisi. Nella stagione 23/24 ha disputato il campionato Undrer 19 Eccellenza e la Next Gen, coronando il sogno dell’esordio in serie A il 5 Novembre 2023, contro l’Olimpia Milano. L’esperienza è poi proseguita tra Orlandina basket in serie B Nazionale. Un infortunio al legamento crociato ha rallentato la sua crescita, costringendolo a un lungo periodo di stop. Nell’ultima stagione ha affrontato con grande determinazione il percorso il recupero, lavorando individualmente per tornare al massimo della condizione. Adesso Niccolò è pronto a rimettersi in gioco e ha scelto di farlo proprio da dove, in un certo senso, tutto era iniziato. Monferrato basket accoglie così un giovane talento dalle grandi prospettive, desideroso di rilanciare la propria carriera nella città in cui è nato il suo amore per la Pallacanestro..